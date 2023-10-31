القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفاً لنظام البيئة لنقله حطبًا محلياً

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي , مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لنقله أكثر من (2106) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأوضحت قوات الأمن البيئي , أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب ، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.