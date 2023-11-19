القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي بمنطقة الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (120) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.