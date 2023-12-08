القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لقطعه الأشجار دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة للمركز الوطني لتمنية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى (20,000)﷼ لكل شجرة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.