القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لتخزينهما حطبًا محليًا بمنطقة الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهما أكثر من (19) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.