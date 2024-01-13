القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتفحيمه بمنطقة مكة المكرمة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهما الأشجار، وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من (160) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000)﷼ لكل شجرة، وعقوبة تخزين أو نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000)﷼ لكل متر مكعب ، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.