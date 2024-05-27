أبرز الموادمنطقة المدينة المنورة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا بمنطقة المدينة المنورة

27 مايو 2024 - 2:09 مساءً

المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة نقل أكثر من (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

أخبار قد تهمك

 

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الوسوم
27 مايو 2024 - 2:09 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى