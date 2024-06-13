القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفاً لنظام البيئة لتخزينه حطباً محلياً في منطقة الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لتخزينه حطباً محلياً في منطقة الرياض، بحوزته (19) متراً مكعباً من الحطب المحلي.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار غرام تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.