القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الفلبينية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

من ناحية ثانية،‏‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (90) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

‏‎ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.