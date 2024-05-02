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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة

2 مايو 2024 - 6:02 مساءً

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية لاقتلاعه عددًا من الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

 

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وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للمركز الوطني لتمنية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.

 

 

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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2 مايو 2024 - 6:02 مساءً
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