القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة بالمدينة المنورة استخدم لتخزين الحطب المحلي

المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي موقعًا مخالفًا لنظام البيئة بالمدينة المنورة اُستخدم لتخزين أكثر من (20) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.