القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم (7) بنادق هوائية، و(1613) ذخيرة، و(73) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.