القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 21 مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مُخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (34) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، و(3) مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.