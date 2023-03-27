القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 27 مُخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مُخالفًا لنظام البيئة، و(21)مواطناً، و(6) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (629) متناً من الإبل، و(426)رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة الرعي (500) لكل متن من الإبل، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) لكل رأس.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي مخالفة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.