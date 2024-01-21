القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة دخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخولهم المناطق المحمية دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك، ضبط بحوزتهم أكثر من 20 كيلوجرامًا من الكمأ (الفقع).

وحذرت القوات من عدم دخول المحميات الملكية والطبيعية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات دون تصريح غرامة (5000) ريال، وجرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.