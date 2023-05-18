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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 18 مايو 2023 - 2:09 مساءً

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (5) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

 

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 18 مايو 2023 - 2:09 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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