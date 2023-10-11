القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (64) مخالفًا لنظام البيئة، (30) مواطنًا، و(32) مقيماً من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي (3164) متنًا من الإبل، و(863) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، محمية الإمام تركي الملكية، محمية طويق الملكية، محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

‏‎ وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.