القوات الخاصة للأمن البيئي تقبض على مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد بمنطقة المدينة المنورة

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صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة المدينة المنورة، تمكنت من القبض على المواطنين:

1- إبراهيم سفر الحربي.

2- طارق علي السهلي.

بحوزتهما (4) كائنات مصيدة من نوع وبر و(26) ذخيرة شوزن حية و(500) طلقة هوائية و(3) أجهزة اتصال لاسلكي و(3) حقائب حمل كتف و(4) مناظير نهارية و(3) مناظير تحديد المسافات وكشافين، وارتكابهما مخالفة الصيد، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والمصائد غرامة (100,000) ﷼، فيما تبلغ عقوبة صيد الوبر الصخري (25,000) ﷼ ، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ﷼.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.