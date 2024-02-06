القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024

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تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م، بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، لاستعراض الآليات المجهزة بأنظمة ذكية، والفصيل التاريخي للخيالة والراجلة في الفعاليات الثقافية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.