القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفًا لنظام البيئة لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة

المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتخزينه أكثر من 6 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأكدت القوات الخاصة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.