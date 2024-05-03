القوات الخاصة للأمن والحماية تقبض على 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك

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تمكنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدي مهامها في منطقة تبوك من القبض على (3) مواطنين هم: سعود عودة المسعودي، ومحمد سليم المسعودي، وعبداللطيف ضيف الله الحربي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقية هوائية، و(900) ذخيرة بندقية هوائية، و(67) طيرًا مصيدًا، و(3) صقور، وجهاز نداء طيور، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام أجهزة جذب الكائنات الفطرية غرامة (50,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة (1500) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.