القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مظليي نوفوروسيسك وستافروبول سيطروا على معاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من فيربوفوي في قطاع زابوروجيه، وأسروا العديد من العسكريين الأوكرانيين.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه “خلال إحدى المعارك بالقرب من فيربوفوي، اقتربت مجموعات هجومية من مظليي كوبان وستافروبول من المواقع الدفاعية للعدو، وألقت قنابل يدوية على المخابئ التي كان يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون، وتم دحر بعضهم وإلقاء القبض على قسم آخر”.

وأكدت الوزارة على أنه تم أسر العديد من الجنود الأوكرانيين، وتم دحر أولئك الذين أبدوا مقاومة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 5 محطات للحرب الإلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز “بوكوفيل أد”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “خلال الأسبوع، تم تدمير محطة رادار “بي-18″، ورادارين، وقاذفة لنظام صواريخ “إس-300” المضادة للطائرات، ومركبة قتالية من طراز “ناسامز” نرويجية الصنع، بالإضافة إلى 5 محطات حرب إلكترونية من طراز “بوكوفيل أد”.

وأضاف البيان: “على اتجاه جنوبي دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة “الشرق” مواقع تموضعها على طول الحافة الأمامية، وصدت القوات الروسية 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق من مقاطعة زابوروجيه، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية”.