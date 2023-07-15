القوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا في زابوريجيا

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا”، في مدينة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، أعلن أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعًا عسكريًا للقوات الأوكرانية في مدينة زابوريجيا.

وأضاف “روجوف”، اليوم السبت، أن الليلة الماضية تم تنفيذ ضربة دقيقة على مستودع عسكري لمسلحين أوكرانيين بالمدينة في موقع احتلوه منذ مدة، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وأوضح أنه سُمع دوي انفجار الذخيرة أثناء تدمير الهدف، مؤكدًا أن قصف المخازن الواقعة خلف خطوط العدو سيقلل من عدد القصف على المدن السلمية في الجزء المحرر من المنطقة.