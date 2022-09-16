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القوات المسلحة السعودية تختتم مشاركتها في تمرين «الأسد المتأهب 2022»

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 1:04 صباحًا

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اختتمت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات التمرين المشترك «الأسد المتأهب 2022» في نسخته العاشرة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف بن أحمد الحنيطي، ورئيس هيئة تطوير وتدريب القوات المسلحة السعودية اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، وعدد من كبار القادة العسكريين للدول المشاركة في التمرين.

وشاركت القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين إلى جانب قوات 27 دولة.
وتهدف مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية.
وشهد ختام التمرين تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية، وجرى استخدام الأسلحة كافة، والدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية.

وأقيمت على هامش التمرين، ندوة «كبار القادة»، قدمت فيها القوات البرية الملكية السعودية ندوة عن «آلية التعامل مع مخلفات الصواريخ الباليستية غير المتفجرة، والتعامل مع العبوات الناسفة المبتكرة».

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 1:04 صباحًا
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