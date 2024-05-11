القوات المسلحة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب 2024» في الأردن

المناطق_واس

تُشارك وحدات من القوات المسلحة في تمرين “الأسد المتأهب 2024” الذي تُنفذ فعالياته في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 12 -23 مايو 2024 م، إلى جانب قوات 31 دولة شقيقة وصديقة.

وأكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وأشار إلى أن التمرين يستهدف تدريب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات أمن الحدود، وتطوير قدرات الوحدات العسكرية لمواجهة وإدارة الأزمات.

وبين اللواء الركن عادل البلوي أن القوات المشاركة في التمرين ستُنفذ تدريبات ميدانية لتعزيز مفهوم العمل المشترك، تضمنت عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، إضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الإستراتيجية.

يُذكر أن القوات المسلحة ممثلة في رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة وأفرع القوات المسلحة (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي)، تشارك في تمرين “الأسد المتأهب 2024” بقوات فعلية وضباط مخططين وضباط مراقبين.