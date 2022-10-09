القوات اليمنية تسقط 5 مسيرات حوثية خلال ساعات

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ذكرت القوات الحكومية في اليمن أنها أسقطت خمس مسيرات للحوثيين في شمال وجنوب محافظة مأرب خلال ساعات، وأوضحت أن إحداها استهدفت الجبهة الشمالية الغربية للمحافظة كما أسقطت أربع مسيرات أخرى في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

من جهتها، أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، عن أسفها لعدم تمديد الهدنة في اليمن، والتي انتهت في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، هيثم أبو الفول، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل الماضي، وتم تمديدها لمرتين ساعدت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأسهمت في تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء في اليمن، مشدداً على دعم بلاده جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، ويضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بموقف الحكومة اليمنية الشرعية وتأكيدها على التعامل الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية، مشيراً إلى استمرار الأردن في تسهيل تسيير الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان.