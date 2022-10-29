“القوة الخاصة” تُعرِّف بمسارات المعتمرين وأبواب الدخول للمصلين بالمسجد الحرام

‏أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ‏العقيد ركن الدكتور عطية الغامدي، أن القوة الخاصة تقوم بواجبها التنظيمي من خلال إدارة الحشود البشرية؛ ‏للعمل على انسيابية حركة المطاف، إضافة إلى واجبها الأمني والإنساني. ‏وقد خصصت مسارات عدة محددة ‏للمعتمرين، هي باب السلام ‏وباب الملك فهد وباب أجياد، وذلك عبر حساب سنان وزارة الداخلية.