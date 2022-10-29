أبرز الموادمحليات

“القوة الخاصة” تُعرِّف بمسارات المعتمرين وأبواب الدخول للمصلين بالمسجد الحرام

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 أكتوبر 2022 - 3:06 صباحًا

المناطق_متابعات

‏أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ‏العقيد ركن الدكتور عطية الغامدي، أن القوة الخاصة تقوم بواجبها التنظيمي من خلال إدارة الحشود البشرية؛ ‏للعمل على انسيابية حركة المطاف، إضافة إلى واجبها الأمني والإنساني. ‏وقد خصصت مسارات عدة محددة ‏للمعتمرين، هي باب السلام ‏وباب الملك فهد وباب أجياد، وذلك عبر حساب سنان وزارة الداخلية.

‏وأضاف العقيد الغامدي بأنه تم تخصيص أبواب التوسعة السعودية ‏الثانية وأبواب التوسعة السعودية الثالثة ‏لاستقبال المصلين. ‏مهيبًا بزوار بيت الله الحرام للسكينة والطمأنينة، ‏والالتزام بمواعيد العمرة المحددة، ‏واختيار الأوقات المناسبة لأداء العمرة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 أكتوبر 2022 - 3:06 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى