“القوة الخاصة” تُعرِّف بمسارات المعتمرين وأبواب الدخول للمصلين بالمسجد الحرام

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أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العقيد ركن الدكتور عطية الغامدي، أن القوة الخاصة تقوم بواجبها التنظيمي من خلال إدارة الحشود البشرية؛ للعمل على انسيابية حركة المطاف، إضافة إلى واجبها الأمني والإنساني. وقد خصصت مسارات عدة محددة للمعتمرين، هي باب السلام وباب الملك فهد وباب أجياد، وذلك عبر حساب سنان وزارة الداخلية.
وأضاف العقيد الغامدي بأنه تم تخصيص أبواب التوسعة السعودية الثانية وأبواب التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين. مهيبًا بزوار بيت الله الحرام للسكينة والطمأنينة، والالتزام بمواعيد العمرة المحددة، واختيار الأوقات المناسبة لأداء العمرة.