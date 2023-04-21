“القوة الناعمة السعودية” تتصاعد.. وآل الشيخ: جولة ترفيه “غير مسبوقة” بالمملكة

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن جوله وصفها بـ”الهامة”، سيقوم بها عدد من كبار نجوم المملكة، والوطن العربي، يشاركهم عدد من الشباب السعودي الموهوب.

ويشهد قطاع الترفيه في السعودية انتعاش كبير، ورؤية متطلعة إلى المستقبل، ويحرص على العمل من خلال أشكال جديدة من أنماط الترفيه، لجذب إنفاق الأسر السعودية على هذا المجال الحيوي، ومن هذا المنطلق عملت الهيئة خلال السنوات الفائته على إيجاد بيئة تنافسية للمشغلين الإقليميين والدوليين، وهذا ما يندرج في إطار ما يُعرف بـ”القوة الناعمة السعودية”.

وبالعودة لآل الشيخ، فمن المفترض أن تتنوع تلك الجولة، ما بين عروض مسرحية، وغنائية، وتتعاون الهيئة في هذه الجولة، مع وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية.

وفي تغريدة له على صفحته بمنصة تويتر، وضع آل الشيخ رابطاً، يكشف أنواع الحفلات الغنائية ونجومها، بالإضافة إلى المسرحيات والفعاليات المصاحبة لتلك الأنشطة.

ودمغ آل الشيخ تغريدته تلك، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان “المُلهم وعرّاب الرؤية”.