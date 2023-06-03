القيادة تعزي رئيسة جمهورية الهند في ضحايا تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا

المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في ضحايا تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرق جمهورية الهند.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حادث تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرق جمهورية الهند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في ضحايا تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرق جمهورية الهند.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ حادث تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرق جمهورية الهند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.