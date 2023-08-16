القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة والده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.