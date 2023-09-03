القيادة تعزي في ضحايا “حريق” جنوب إفريقيا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية عزاء للرئيس الجنوب الإفريقي سيريل رامافوزا، في ضحايا حادث الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج.

وعبر الملك سلمان في برقيته عن أحر التعازي وصادق المواساة لضحايا الحادث الأليم، الذي نتج عنه وفيات وإصابات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء مماثلة للرئيس الجنوب إفريقي، معبراً عن أحر التعازي للرئيس رامافوزا ولشعب جنوب إفريقيا متمنياً ألا يروا أي مكروه.