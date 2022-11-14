القيادة تهنئ السيدة ناتاشا بيرك موسار بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بسلوفينيا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والرقي.