القيادة تهنئ السيد برابوو سوبيانتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية إندونيسيا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد برابوو سوبيانتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ــ أيده الله ــ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد برابوو سوبيانتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.