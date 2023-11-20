القيادة تهنئ خافيير ميلي بفوزه في انتخابات رئاسة الأرجنتين

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد خافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد خافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق، المزيد من التقدم والرقي.