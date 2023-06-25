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القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 يونيو 2023 - 11:28 صباحًا

المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 يونيو 2023 - 11:28 صباحًا
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