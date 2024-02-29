القيادة تهنئ رئيس المجر بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور تماش شويوك رئيس المجر، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور تماش شويوك رئيس المجر، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.