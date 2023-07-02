القيادة تهنئ رئيس سيراليون بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة عبر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والرقي.