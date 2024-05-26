القيادة تهنئ رئيس فيتنام بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.