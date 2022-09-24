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القيادة تهنيء رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 24 سبتمبر 2022 - 2:54 مساءً

المناطق_متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 24 سبتمبر 2022 - 2:54 مساءً
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