الكابتن “نصار” أول سعودي يحصل على دورة تدريبية متقدمة في رياضة البادل من إسبانيا

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حصل المدرب السعودي في رياضة البادل الكابتن حسام حربي نصار؛ على دورة المستوى الثاني للتدريب المتقدم للبادل؛ والمقامة بمدريد بإسبانيا، والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي والأمريكي للبادل.

ويعتبر الكابتن نصار أول سعودي يحصل على شهادة هذه الدورة المتقدمة في رياضة البادل والمُقامة بمدريد اسبانيا؛ وقد أولت اللجنة السعودية لرياضة البادل اهتماماً مضاعفاً بنشر هذه اللعبة في مختلف مناطق المملكة؛ تماشياً مع رؤية 2030 لمواكبة التطور في مختلف الرياضات والألعاب داخل المملكة.

وقطعت رياضة البادل في المملكة بإشراف اللجنة السعودية للبادل؛ شوطاً كبيراً في تحقيق مركزٍ متقدم بين الدول المتمرسة والمهتمة بهذه الرياضةً التي ظهرت في بدايتها بدولة المكسيك، لتنتقل فيما بعد إلى مختلف بلدان العالم كإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين، وبعدها إلى الدول العربية والخليجية وفي مقدمتها المملكة.

يذكر أن رياضة البادل تعتبر من رياضات كرة المضرب، وتختلف بعض الشيء عن رياضة التنس الأرضي، حيث تُلعب هذه الرياضة بشكل زوجي في ملعب مغلق أصغر من ملاعب التنس، كما يعتبر نادي البادل من أوائل أندية البادل في المملكة؛ الذي بدأ عام 2021 بالمنطقة الشرقية؛ بهدف التعريف وتحسين وتطوير رياضة البادل من خلال المرافق الراقية التي تتيح لمحبي اللعبة ممارستها في أي وقت خلال العام.