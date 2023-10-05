كاتب مختص بالطاقة: المملكة تدخلت في شهر يوليو وقدمت الخفض الطوعي وأعطت رؤية واضحة للمستثمر في المستقبل القريب

أكد الكاتب المختص بالطاقة “محمد القباني” أن المملكة تدخلت في شهر يوليو وقدمت الخفض الطوعي للإنتاج من أجل العمل على استقرار أسواق الطاقة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المملكة أعطت رؤية واضحة للمستثمر في المستقبل القريب.

وبين أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت على تعزيز الاستقرار العالمي، حفاظا على الاستثمار في مجال الطاقة.