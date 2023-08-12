كاتب وباحث سياسي: جهود كبيرة بذلتها المملكة لتفادي حدوث كارثة “صافر”

أكد الباحث والمحلل السياسي “مبارك آل عاتي”، على أن المملكة العربية السعودية بذلت الكثير من الجهد لتفادي حدوث كارثة “صافر”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط “صافر” وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر.

وأوضح أن المملكة قدمت ما يزيد عن 18 مليون دولار من أجل تفادي حدوث كارثة “صافر.