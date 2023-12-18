“الكافيين” يبني “العضلات”

المناطق-متابعات

يساعد تناول مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي والشكولاته على زيادة البنية العضلية والحفاظ على الأداء العضلي في وقت لاحق من الحياة.

وأكدت دراسة أُجريت بجامعة سنغافورة الوطنية هذه النتائج، وذلك بعد متابعة الحالة الصحية والبدنية لأكثر من 12 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاماً لمدة 20 عاماً.

كما أظهرت الدراسة المنشورة بمجلة “scitechdaily” الطبية، أن شرب القهوة أو الشاي الأسود أو الشاي الأخضر في منتصف العمر، ارتبط بشكل كبير بانخفاض احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.