الكتب الأكثر مبيعاً في 2022

الكتب الاكثر مبيعاً غالباً ما تشير إلى الأعمال الأدبية الناجحة والجماهيرية والتي حازت على إعجاب القراء، وخلال العام 2022 استطاعت العديد من الكتب خاصة الروايات العالمية أن تحقق نجاحات كبرى، سيدتي تقدم لك قائمة بالكتب الأكثر مبيعاً في 2022 وفقاً لترشيح الخبراء والقراء، كما أن سيدتي التقت بالكاتب سعد المنصوري عضو اتحاد كتاب مصر ليرشح لك عدداً من أشهر الكتب والروايات العالمية التي حازت على إعجاب العالم، وما زالت من أكثر الكتب مبيعاً وتأثيراً وانتشاراً حول العالم.

الكتاب الأحمر.. اقتباسات ماو تسي تونغ

يحتل الصدارة في قائمة الأكثر قراءة، حيث صدر مِنه نحو 6 مليارات نسخة، وبيع منه ما يقرب من 820 مليوناً، وهو يحمل بين طياته 267 مقولة واقتباساً لماو تسي تونغ، وناقش 23 موضوعاً، ويصنف الكتاب الأحمر الصغير، الملقب أيضاً بـاقتباسات الرئيس ماو تسي تونغ كثاني أكثر الكتب مبيعاً بالتاريخ بعد الإنجيل.

كتاب دون كيخوتي دي لا مانتشا .. ميغيل دي ثيربانتس سابيدرا

تُعتبر هذه الرواية الأكثر مبيعاً في التاريخ، وكذلك الأكثر ترجمة، ونُشرت هذه الرواية في سنة 1605 وجزؤها الثاني في سنة 1615، وهي من نوع فروسية ومغامرات تحكي قصة الفارس ألونسو كيخانو الذي ينطلق في رحلة مليئة بالمغامرة بحثاً عن المجد، حتى سنة 2022، يقدر أن عدد النسخ التي بيعت من هذه الراوية فاق الـ200 مليون نسخة، مما يجعله ثاني أكثر الكتب مبيعاً في التاريخ.

كتاب شيفرة دافنشي.. دان براون

تُعتبر من أفضل الروايات الخيالية، تم ترجمتها لنحو 44 لغة، وقد حققت نجاحاً سحقها في تصدر المبيعات، حيث بيعت منها 65000000 نسخة، ويعتبر هذا الكتاب رمزاً عبقرياً مُخبئاً داخل أعمال ليوناردوا دافنشي، كما أنه يُمثل حقيقةً مُدهشةً كانت طي الكتمان لقرون عديدة.

كتاب موسم الهجرة إلى الشمال.. الطيب صالح

تعتبر من الاعمال الأكثر مبيعاً حتي الآن، بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2022، اختيرت رواية موسم الهجرة إلى الشمال كواحدة من أفضل مائة رواية في القرن العشرين على مستوى الوطن العربي ونالت استحساناً وقبولاً عالمياً وحولت إلى فلم سينمائي. وتتناول الرواية في مضمونها مسألة العلاقة بين الشرق والغرب. وتعتبر من الأعمال العربية الأولى التي تناولت لقاء الثقافات وتفاعلها وصورة الآخر الغربي بعيون الشرقي ونظرة الغرب الذي ينظر إليه كشخص قادم من عالم رومانسي يسوده السحر ويكتنفه الغموض.

كتاب أيقظ قواك الخفية.. أنتوني روبنز

حقق كتاب أيقظ قدراتك الخفية أعلى المبيعات عند طرحه فى الأسواق، لاحتوائه على كميّةٍ هائلة من المعلومات المهمة التي تشمل كافة نواحي الحياة الذهنيّة والعاطفيّة للإنسان، ويعتبر واحداً من أهم وأكثر الكتب المنتشرة والمتميزة في العالم، ويعتبر مؤلفه انتوني روبنز هو أحد أشهر الكتاب والمتحدثين الأمريكيين الذي استطاع أن يحفر اسمه في مجال التنمية البشرية.

كتاب آخر شيء قاله لي.. لورا ديف

يُعتبر من أفضل الكتب لعام 2022، والكتاب يدور حول حياة أوين مايكلز، حيث تمكن من تهريب تذكرة لزوجته لمدة عام ومحاولة حمايتها رغم ارتباكها و خوفاً، وبعد أيام، تعرف زوجة هانا وابنتها أوين بيلي عن هوية هذه التذكرة، حيث اكتشفوا حقيقة أنهم يبنون مستقبلاً جديداً معاً.

كتاب غاتسبي العظيم.. سكوت فيتزجيرالد

وهو واحد من أفضل الكتب لعام 2022، حيث يجسد الكتاب الخوف المرير من مغادرة العشرينات، حيث تدور الرواية حول حياة نيك بطله الذي يتحدث في البداية ويقول قد بلغت الثلاثين قبل أن انتقل إلى التهديد الخطير لعقد جديد، ومن خلال عدة مراحل، يتعلم البطل العديد من الدروس القيمة حول كيفية مواجهة نفسه والآخرين أثناء نضجه.