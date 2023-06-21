الكثيري: المملكة أبهرت العالم بتجهيزها لموسم الحج هذا العام

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قال الدكتور أحمد بن عبدات الكثيري، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للشركة السعودية الدولية، إن المملكة العربية السعودية نجحت نجاحا أبهر العالم من خلال جهودها وتجهيزها لموسم الحج لهذا العام، وذلك بعدما سمحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمرأة لأول مرة من أداء فريضة الحج هذا العام دون محرم، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة تأمين الحجاج في موسم الحج.

وتابع “الكثيري” أن حج هذا العام مختلفا عن الاعوام السابقة وهناك جهودا ضخمة وعظيمة بذلت استعدادا لموسم هذا العام قائلا: إنه علي مدار 15 عاما من خدمته لضيوف الرحمن في الأعوام السابقة وجدا اختلافا كبيرا وجهودا تستحق عليها حكومتنا الرشيدة ومليكنا وسام العزة والشرف لخدمة ضيوف الرحمن.

ثمن الدكتور بن عبدات الكثيري، جهود خادم الحرمين ،الشريفين صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان وحكومة المملكة، لجهودهما الكبيرة في موسم الحج لهذا العام، مهنئهم بالعشر من ذي الحجة.

واختتم رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للشركة السعودية الدولية، حديثه قائلا: “بوجه شكري لمليكنا وحكومتنا العظيمة الرشيدة في استعداتها الكبيرة لموسم الحج”.

جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت خفض تكلفة أسعار التأمين على الحجاج بنسبة وصلت إلى 73%، لتصبح 29 ريالا بدلا من 109 ريالات، وكذلك تطبيق إلكتروني يصدر تأشيرات الحج 2023، بينما صرح من قبل وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، بعودة عدد حجاج بيت الله الحرام المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 2023، الموافق 1444 هجريا، إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، حيث يبلغ عدد الحجاج هذا العام 2 مليون حاج، من بينهم 1.8 مليون حاج من خارج المملكة و200 ألف حاج من الداخل.