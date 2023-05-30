الكرملين: الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو نفذه نظام كييف

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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا، يوم الأحد الماضي، على أحد مراكز صنع القرار.

وقال بيسكوف، للصحفيين: “من الواضح تماما أن الأمر عبارة عن رد فعل نظام كييف على ضرباتنا الفعالة للغاية على المركز، ومنها استهداف أحد مراكز اتخاذ القرار الذي وقع يوم الأحد”.

وأضاف: “من الجلي أن هذا الهجوم نُفذ من قبل نظام كييف، ويجب فهم ذلك بوضوح تماما”.

وشدد على أن الهجوم على موسكو “يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى مواصلة هذه العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف المحددة”.

وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنيين سكنيين جنوبي وغربي موسكو.

وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو، وأخرى في شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.

بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكدًا أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.