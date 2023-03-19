الكرملين: تحليق المسيرات الأمريكية يظهر تورطها في الصراع ضد روسيا

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأحد)، إن تحليق الطائرات الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود، يشير إلى تورطها المباشر في الصراع مع روسيا.

وتحطمت طائرة مسيرة أمريكية، الأسبوع الماضي، في البحر بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي-27 في أول مواجهة عسكرية مباشرة بين الجانبين منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا العام الماضي.

وأضاف “بيسكوف”، في مقابلة تلفزيونية، أن ما تفعله هذه الطائرات المسيرة واضح تماماً ومهمتها ليست سلمية، مشيراً إلى تورط مشغلي هذه الطائرات المسيرة في الصراع وضدنا.

وقالت الولايات المتحدة إن طائرتين روسيتين تعرضتا للطائرة المسيرة في واقعة يوم الثلاثاء بإلقاء الوقود عليها قبل الاحتكاك بها، والتسبب في تحطمها وهي في مهمة استطلاع في المجال الجوي الدولي.