الكرملين: لا نخطط حاليا لمفاوضات مع الجانب الأمريكي

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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد خطط لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الأزمة الأوكرانية.