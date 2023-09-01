“الكرملين”: نشر منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يساهم في تخفيف التوتر وحل النزاع

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن نشر منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يساهم في تخفيف التوتر وحل النزاع.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف – في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/، تعليقًا على تصريحات بشأن فتح خط إنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا – “من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا لن يسهم في تخفيف حدة التوتر وتسوية الصراع حول أوكرانيا”.

وأضاف بيسكوف قائلا “نحن ننظر لهذه التصريحات بشكل سلبي، وأي منشأة لإنتاج الأسلحة تُطلق علينا ستصبح هدفًا لقواتنا المسلحة”.