الكرملين يعلن إسقاط القضية الجنائية ضد قائد ومقاتلي “فاغنر”

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن “القضية الرئيسية ضد بريغوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا.

ولم يحدد بيسكوف لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت ما سيفعله بريغوجين هناك (في بيلاروسيا).

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: “لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد”.

لن تتم محاكمة مقاتلي “فاغنر” العسكريين الذين شاركوا في أحداث اليوم، وأولئك الذين يرغبون (بالاستمرار بالقتال) من “فاغنر” سيتمكنون من توقيع عقد مع وزارة الدفاع.

وأضاف بيسكوف: “اتفق بوتين ولوكاشينكو في الصباح على وساطة مينسك للتسوية، كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروسيا، كان هناك هدف أسمى لتجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية، باسم هذه الأهداف كانت جهود لوكاشينكو”.

الوضع الحالي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة، المقاتلون ينجحون في صد الهجوم المضاد، ستستمر العملية.