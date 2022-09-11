الكريع: الكولاجين مسئول عن ظهر التجاعيد بالبشرة

قال الدكتور سليم الكريع – استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر، إن الكولاجين هو جزء من تركيب الجلد العميق، ويتواجد الكولاجين في طبقات الجلد العميق، وكلما تقدم سن الأنسان كلما تكسر الجلد.

الكولاجين مسئول عن ظهر التجاعيد بالبشرة

وأضاف الكريع، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، أن تغير تركيبة الكولاجين تظهر على البشرة من خلال التجاعيد والتصبغات على البشرة.