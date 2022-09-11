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الكريع: الكولاجين مسئول عن ظهر التجاعيد بالبشرة

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 11:19 صباحًا

قال الدكتور سليم الكريع – استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر، إن الكولاجين هو جزء من تركيب الجلد العميق، ويتواجد الكولاجين في طبقات الجلد العميق، وكلما تقدم سن الأنسان كلما تكسر الجلد.

الكولاجين مسئول عن ظهر التجاعيد بالبشرة

وأضاف الكريع، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، أن تغير تركيبة الكولاجين تظهر على البشرة من خلال التجاعيد والتصبغات على البشرة.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 11:19 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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